В России 1 сентября может стать официально выходным днем

В Госдуме задумались о том, чтобы сделать День знаний официально выходным днем. Пока возможность отдыха от работы 1 сентября есть далеко не у всех.

С инициативой в Министерство труда РФ обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он отметил, что ля многих россиян 1 сентября становится «настоящей эстафетой». Об этом пишут РИА Новости.

Так, родителям необходимо не только подготовить ребенка к школе, но и отметить праздник, а также успеть на работу.

«Мы должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан», — заметил депутат.

Также Хамзаев. подчеркнул, что со стороны государства нужно акцентировать внимание, чтобы желание родителей о выходном дне поощрялось. Кроме того, где-то выходной день, по мнению депутата, был бы стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что граждане имеют право законно устроить себе выходной 1 сентября для того, чтобы отвести детей в школу на День знаний.