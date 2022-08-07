Жителям России напомнили, когда можно превратить 1 сентября в выходной день

Жителям России напомнили, когда можно превратить 1 сентября в выходной день
Жителям России напомнили, когда можно превратить 1 сентября в выходной день. Фото: Pxhere

Официально 1 сентября не является выходным днем, но в некоторых случаях можно воспользоваться ситуацией и не выходить на работу. Эксперт рассказала о нескольких условиях.

Так, руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова напомнила, что граждане имеют право законно устроить себе выходной 1 сентября для того, чтобы отвести детей в школу на День знаний. Об этом пишут РИА Новости.

Также устроить себе выходной могут доноры. Согласно закону у таких людей есть дополнительный оплачиваемый выходной день, который можно использовать в любое время, в том числе и 1 сентября, заметила специалист.

Еще один способ — это заявление на отпуск без сохранения заработной платы или присоединение Дня знаний к ежегодному оплачиваемому отпуску. Выходной 1 сентября можно забрать и за работу в выходные дни или сверхурочно, заключила Голованова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Госдуме РФ предложили сделать 8 июля официальным государственным выходным.

1 сентября выходные дети Россия


 

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