Крупная кража более чем на 1,5 миллиона произошла у кладовщика с Караваевской

Крупная кража более чем на 1,5 миллиона произошла у кладовщика с Караваевской. Фото: Pxhere

Крупная кража более чем на 1,5 миллиона произошла у кладовщика с Караваевской. Фото: Pxhere

В Петербурге обокрали кладовщика компании, занимающейся производством электрощитового оборудования. Из квартиры мужчины вынесли более полутора миллиона.

Как стало известно Gazeta.SPB, пропажа драгоценностей и денег обнаружилась 31 августа. 31-летний гражданин с улицы Караваевская, 2, корпус 1 обратился в полицию около 08:10.

Мужчина рассказал, что в период с 08:30 утра 29 августа по 07:00 утра 21 августа злоумышленник неустановленным способом проник в его квартиру, расположенную на втором этаже, откуда похитил 1 600 000 рублей, хранившиеся в шкафу. Также пропали ювелирные изделия общей стоимостью 70 000 рублей.

В общей сложности ущерб составил 1 670 000 рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в полицию Фрунзенского района обратилась начальник-закупок «Центра региональных международных закупок», которая сообщила о краже в 3 035 000 рублей.