В Петербурге мошенники обманули 95-летнюю пенсионерку более чем на 4 млн

В Петербурге мошенники обманули 95-летнюю пенсионерку более чем на 4 млн. Фото: PXhere

В Петербурге мошенники обманули 95-летнюю пенсионерку более чем на 4 млн. Фото: PXhere

Пожилая женщина с Кировского района Петербурга попалась на уловку мошенников, которые попросили у нее более 4 млн на лечение ее сына и возмещение ущерба от ДТП.

Как стало известно Gazeta.SPB, около 18:45 вечера 31 августа в полицию обратилась 95-летняя пенсионерка с улицы Двинская, 9. Женщина рассказала, что 28 августа днем на ее домашний телефон позвонила неизвестная женщина. Она испугала пенсионерку, заявив, что ее сын стал виновником ДТП, в результате которого он серьезно пострадал.

Для оказания медицинской помощи сыну, а также для возмещения ущерба с пенсионерки потребовали 4 300 000 рублей. Несчастная женщина передала указанную сумму неизвестному мужчине, прибывшему по ее месту жительства. Внешне приходившему курьеру лет 30-35, его рост 175-180 см, имеет волосы темного цвета.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге обокрали кладовщика. Из квартиры мужчины вынесли более полутора миллиона.