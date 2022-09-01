В Стрельне пенсионерка осталась без квартиры и отдала мошенникам 8,5 млн

В Стрельне пенсионерка осталась без квартиры и отдала мошенникам 8,5 млн. Фото: Pxhere

В Стрельне пенсионерка осталась без квартиры и отдала мошенникам 8,5 млн. Фото: Pxhere

Очередной жертвой мошенников стала пожилая женщина, проживающая в Стрельне. Пенсионерку оставили без квартиры и 8,5 млн.

Как стало известно Gazeta.SPB, обратившаяся в правоохранительные органы Петродворцового района пострадавшая проживает на Львовской улице, 27 в Стрельне. По словам 79-летней женщины, с 12 по 29 августа ей продолжали звонить с неизвестных номеров и представляясь сотрудниками различных организаций. Злоумышленники уверяли, что пенсионерке необходимо сохранить ее денежные средства от мошеннических действий, поэтому нужно перевести сбережения на неустановленные счета.

Более того, 16 августа женщине поступил звонок, отличающийся от остальных. Тогда неизвестная представилась сотрудником полиции и сообщила, что для сохранения квартиры от мошеннических действий требуется поменять кадастровый номер, заключив договор купли-продажи.

В результате 22 августа доверчивая пенсионерка заключила договор в агентстве. Полученную от сделки сумму перевела на неустановленные счета в дополнение к уже тем деньгам, что мошенники получили ранее. А 23 августа женщина самостоятельно снялась с регистрационного учета.

В общей сложности материальный ущерб составил 8 500 000 рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело статьи «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 95-летняя пенсионерка с Кировского района Петербурга попалась на уловку мошенников, которые попросили у нее более 4 млн на лечение ее сына и возмещение ущерба от ДТП.