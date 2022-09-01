Tele2 и «Академия цифровых технологий» договорились о сотрудничестве

Tele2, российский оператор мобильной связи, заключил соглашение о сотрудничестве с государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением (ГБНОУ) «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга. Партнеры наметили серию совместных проектов, которые помогут петербургским учащимся в профессиональной ориентации в сфере информационных технологий.

Соглашение подписано директором макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергеем Тимошиным и директором «Академии цифровых технологий» Дмитрием Ковалёвым. Документ предусматривает организацию совместных семинаров, круглых столов, лекций и хакатонов, которые помогут петербургским учащимся в выборе будущей профессии.

В частности, специалисты Tele2 окажут экспертную поддержку новому проекту Академии – коммуникационной образовательно-партнерской площадке #НЕСЛОЖНО. На ней планируется проведение бесплатных профориентационных занятий для школьников Санкт-Петербурга. Программа включает семинары, мастер-классы, экскурсии в профильные вузы и на производства. Главной темой учебного сезона 2022-2023 годов станет развитие телекоммуникационных систем, информационных технологий и услуг связи.

Tele2 выступит в качестве куратора трека «Информационные технологии». Специалисты компании прочитают лекции на узкоспециализированные темы, устроят экскурсию по офису и проведут хакатон, на котором инженеры расскажут об устройстве мобильной связи, о методах информационной безопасности, побеседуют на темы цифрового этикета и радиофобии.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Ни одна IT-корпорация, ни один инновационный стартап не может обойтись без современной инфраструктуры связи. Tele2 строит и развивает базу для цифровой экономики страны. Поэтому мы заинтересованы, чтобы в сферу IT и телекоммуникаций приходили молодые и талантливые юноши и девушки. В компании есть свои программы стажировки для студентов, мы активно сотрудничаем с ведущими техническими вузами Петербурга. При этом мы понимаем, что выбор профессии зачастую происходит еще в школе. Очень важно говорить со школьниками о перспективах IT-профессий, пробовать заинтересовать их инженерными специальностями в сфере связи. Уверен, что сотрудничество с «Академией цифровых технологий» – это правильное место, где такой диалог с учащимися возможен и эффективен».

Дмитрий Ковалёв, директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий»:

«Одна из главных задач Академии цифровых технологий – это профориентация школьников. Именно поэтому нам важно сотрудничать с компаниями из реального сектора экономики, особенно в сфере IT, цифровизации и телекома. Надеюсь, что благодаря совместной работе с петербургским офисом компании Tele2 мы поможем ребятам определиться с выбором карьерного пути. Такое сотрудничество продвигает профориентацию на новый уровень и создает благоприятные условия для выбора будущей профессии».

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» — современное образовательное пространство, в котором петербургские школьники могут овладевать инженерными и рабочими специальностями в сфере IT, робототехники, технологий цифрового производства, журналистики и экономики.