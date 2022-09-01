Из обгоревшей «трешки» на проспекте Науки вытащили пострадавшего мужчину

Из обгоревшей "трешки" на проспекте Науки вытащили пострадавшего мужчину. Фото: "Яндекс.Карты"

Из обгоревшей "трешки" на проспекте Науки вытащили пострадавшего мужчину. Фото: "Яндекс.Карты"

В Санкт-Петербурге из пожара спасали пострадавшего мужчину. Сейчас он находится в лечебном учреждении.

Инцидент произошел в Калининском районе Санкт-Петербурга 1 сентября. Около 14:18 на проспекте Науки, 73, корпус 1 загорелась трехкомнатная отдельная квартира. Специалисты оперативно отправились на место происшествия.

По прибытию выяснилось, что горит обстановка на площади 3 кв. метра. В 14:39 пожар удалось локализовать. Пожар тушат 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

В результате спасатели обнаружили пострадавшего мужчину, которого госпитализировали в лечебное учреждение. О состоянии гражданина пока не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на проспекте Науки загорелась двухкомнатная отдельная квартира. В результате произошедшего пострадал петербуржец, которого госпитализировали в медицинское учреждение.