В Пулково на таможне задержали незаконные леденцы из Америки

В Пулково на таможне задержали незаконные леденцы из Америки. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В Пулково на таможне задержали незаконные леденцы из Америки. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В Санкт-Петербург прибыла посылка со странными леденцами. При проверке выяснилось, что они сделаны из наркотического перца.

В посылке из Америки, которую задержали таможенники Пулково, оказались не только леденцы из наркотиков, но и капсулы с марихуаной. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В общей сложности в посылке было восемь блистеров с запрещенными леденцами и более 400 капсул с каннабисом.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и устанавливается личность человека, которому предназначалась посылка.

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