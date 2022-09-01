В Пулково на таможне задержали незаконные леденцы из Америки

В Пулково на таможне задержали незаконные леденцы из Америки
В Пулково на таможне задержали незаконные леденцы из Америки. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В Санкт-Петербург прибыла посылка со странными леденцами. При проверке выяснилось, что они сделаны из наркотического перца.

В посылке из Америки, которую задержали таможенники Пулково, оказались не только леденцы из наркотиков, но и капсулы с марихуаной. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В общей сложности в посылке было восемь блистеров с запрещенными леденцами и более 400 капсул с каннабисом.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и устанавливается личность человека, которому предназначалась посылка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге сотрудники дорожной полиции задержали отечественную легковушку с наркотиками в салоне и пьяным водителем за рулем. Стражи порядка догнали «Ладу» через 20 минут на набережной канала Грибоедова. За рулем был пьяный 24-летний мужчина без водительских прав.

леденцы наркотики новости СПб Петербургская таможня


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге голосование за кандидатов в штаб по реновации продлится до 15 ...
В Пулково на таможне задержали незаконные леденцы из Америки
Для борьбы с осенней хандрой психолог посоветовал плед, массаж и медитацию
Первого сентября в Петербурге открылись 7 социальных объектов от Setl Group
К середине сентября в Петербурге может стать теплее
Названы креативные дворы Санкт-Петербурга, о которых мало кто знает
Из обгоревшей «трешки» на проспекте Науки вытащили пострадавшего ...
Петербуржцам напомнили, как изменился общественный транспорт к новому ...