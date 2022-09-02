Проезд в петербургском метрополитене может подорожать до 70 рублей

Проезд в петербургском метрополитене может подорожать до 70 рублей
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Разовый проезд в метро Петербурга в следующем году может подорожать до на пять рублей — до 70.

Стоимость разовой поездки в подземке по «Подорожнику» может увеличиться с 45 до 49 рублей. В наземном общественном транспорте разовый проезд будет стоить 65 рублей вместо 60, а по электронному билеты — 43 рубля вместо 40, пишет «Фонтанка».

Уточняется, что в целом цены по проездным длительного пользования могут увеличиться согласно уровню инфляции — 8,2%. По данным издания, такие расценки указаны в информационном письме городского комитета по транспорту, направленном перевозчикам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский метрополитен займется подсчетом мелочи пассажиров за 17 млн рублей. Для этого будет закуплено 30 машиносчетных машин для подсчета мелочи.

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