Группа «Газпром теплоэнерго» проводит реорганизацию компаний

Группа «Газпром теплоэнерго» проводит реорганизацию компаний
Фото: "Петербургтеплоэнерго"

25 августа 2022 года внеочередным общим собранием акционеров АО «Газпром теплоэнерго», решениями единственного участника ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад» приняты решения об одновременной реорганизации сразу трех компаний группы: АО «Газпром теплоэнерго» («выделение филиала в Ленинградской области»), ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад».

Цель реорганизации – оптимизация активов Группы путем объединения расположенных в Ленинградской области компаний «Газпром теплоэнерго» на базе единой компании — «Петербургтеплоэнерго». Сегодня это динамично развивающаяся компания с эффективной организационной структурой, отлаженными бизнес-процессами и высоким уровнем компетенций.

В результате реорганизационных мероприятий к «Петербургтеплоэнерго» с полным переходом всех прав и обязанностей будут присоединены «Газпром теплоэнерго Северо-Запад» и филиал «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области.

Завершить реорганизацию планируется до конца 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Петербургтеплоэнерго» провел противоаварийную тренировку на Петроградской стороне.

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