Мужчина попал в реанимацию после драки у кафе в Гатчинском районе

Мужчина попал в реанимацию после драки у кафе в Гатчинском районе. Фото: Unsplash

Мужчина попал в реанимацию после драки у кафе в Гатчинском районе. Фото: Unsplash

Под утро воскресенья рядом с кафе «У камина» в деревне Выра Гатчинского района в ходе драки мужчина получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло около 05:43 утра 4 сентября. Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о том, что у кафе дерутся.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые сразу же опросили 23-летнего молодого человека. Он рассказал, что в ходе внезапно возникшего конфликта нанес телесные повреждения 37-летнему гражданину, которого скорая забрала в гатчинскую больницу.

Пострадавшего также опросили. У мужчины диагностировали травматическое субординальное кровотечение, ЗЧМТ, а также перелом теменной кости справа и перелом обеих скуловых костей. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию.

В настоящий момент по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С молодого человека взяли объяснение и отпустили.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тихвинском районе Ленобласти расследуют убийство гражданина, проживавшего в поселке Цвылево. Правоохранители подозревают соседа погибшего мужчины.