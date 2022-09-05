Петербургские школьники заняли призовые места на соревнованиях по робототехнике в Корее

Петербургские школьники заняли призовые места на соревнованиях по робототехнике в Корее. Фото: Unsplash

Петербургские школьники заняли призовые места на соревнованиях по робототехнике в Корее. Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге есть юные изобретатели, создающие уникальные технологии. Среди таких вундеркиндов Владимир Сизов и Андрей Яковлев.

Благодаря совместным усилиям ребята сделали высокотехнологичный бионический протез, который управляется активностью мозга. С этим открытием школьники заняли второе место на международных соревнованиях по детской робототехнике в Корее. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Андрей Яковлев учится в школе №619 Калининского района. Он рассказал, что занимался 3D-моделированием и программированием, а его коллега, Владимир Сизов, занимался уже самой сборкой руки.

Таким образом, мальчики сделали доступный аналог бионических протезов. Яковлев объяснил, что леска натянута от мотора, чтобы пальцы можно было сгибать. Протез управляется при помощи мозговой деятельности пользователя. То есть, при помощи нейродатчиков снимается электроэнцефалографический сигнал с мозга, и дальше он преобразуется его в жесты.

Также еще два проекта из Северной столицы забрали второе место. Это прототип автоматического детектора жестов для людей с нарушением слуха и робот-официант.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще весной в школах Калининского района прошел конкурс «Школьная столовая глазами ученика: обновленный формат». Проектом ученики 5-х и 11-х классов, которые выбрали оформление и продумали меню.