В Киришах женщина со сломанным носом закашлялась кровью и умерла

В Киришском районе на улице Мира, 10 муж нашел свое жену мертвой на полу у дивана. По словам мужчины, супруга в нетрезвом состоянии пришла с улицы с разбитой головой.

Как стало известно Gazeta.SPB, 4 сентября около 19:36 в правоохранительные органы обратился 43-летний мужчина, который сообщил, что нашел свою жену на полу. По словам мужчины, у женщины наблюдался кашель с кровью, а сейчас она очень холодная и не дышит.

Специалисты прибыли на место и зафиксировали смерть 38-летней гражданки. По словам супруга, 4 сентября около 19:00 женщина вернулась откуда-то с переломом носа и гематомами на голове. После этого в алкогольном опьянении легла спать, упала с дивана и больше не двигалась.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мертвого мужчину с ножевым ранением нашли в одной из квартир Тихвинского района. На месте происшествия по «горячим следам» задержали 37-летнего соседа погибшего.