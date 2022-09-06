Смольный сдаст инвесторам землю по цене 1 рубль за «квадрат»

Городские власти вводят новую дополнительную меру поддержки для промышленных инвесторов в Петербурге.

Землю под крупные проекты будут сдавать в аренду по символической цене. Как сообщили в Смольном, участки для строительства производственных объектов будут предоставляться по цене 1 рубль за «квадрат» в год.

Такая стоимость аренды будет действовать на время проектирования и строительства. При этом размер инвестиций должен быть не меньше 350 миллионов рублей, а срок реализации проекта — не больше 5 лет.

В городской администрации подчеркнули, что поддержка инвесторов, готовых создавать на территории Петербурга новые обрабатывающие производства, особенно важна в условиях санкций.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт считает, что параллельный импорт защитит россиян от подделок.