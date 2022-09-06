В Петербурге началась прививочная кампания против гриппа

В Петербурге началась прививочная кампания против гриппа
Фото: пресс-служба Комздрава

В Петербурге, как и во всех российских регионах, стартовала прививочная кампания против гриппа.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», жители Северной столицы могут вакцинироваться в городских поликлиниках и 27 мобильных пунктах, которые работают у станций метро и железнодорожных вокзалов. На прививку против гриппа горожане выстраиваются в очереди. Ежедневно в каждом пункте прививают от 100 до 150 человек.

По словам заместителя главного врача по медицинской части поликлиники №97 Артема Арефьева, в конце августа в Петербург поступило 37 тысяч доз вакцины «Совигрипп». Вакцинация началась с 26 числа, и за неделю в мобильных пунктах привили более 9 тысяч человек.

Вакцинация от гриппа в мобильных пунктах проводится уже больше четырех лет. Этой осенью они установлены в тех же местах, что и год назад. График работы интересующего пункта можно узнать на сайте комитета по здравоохранению. К примеру, у метро «Проспект Просвещения» прививки ставят с 8:00 до 20:00.

«На сегодняшний момент у нас привито порядка 25 тысяч человек взрослых и порядка 1 600 детей. Пункты вакцинации у нас планируются где-то работать до 1 ноября, в связи с погодными условиями», – рассказал глава отдела здравоохранения администрации Выборгского района Павел Гущин.

Вакцинироваться можно и в поликлиниках. Сначала человека так же, как и в мобильных пунктах, осматривает медик, после чего ему делают укол. При этом у горожан есть возможность сделать сразу две прививки — от гриппа и от коронавируса.

Иммуногенность при этом не снижается, а побочных явлений не зафиксировано. Аналогичная возможность и рекомендации были и в прошлом году, отметила глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комздрава Лариса Соловьева.

В Петербурге от гриппа привита 81 тысяча местных жителей, в том числе 5 тысяч детей. Всего в комздраве планируют вакцинировать 60% населения, а это более 3 миллионов человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Комздрав планирует привить от гриппа 3,2 миллиона петербуржцев.

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