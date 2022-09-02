Комздрав планирует привить от гриппа 3,2 миллиона петербуржцев

В Петербурге в рамках прививочной кампании от гриппа планируется вакцинировать 3,2 миллиона жителей города.

В комитете по здравоохранению ожидают, что вакцинацией от гриппа в 2022 году будет охвачено 60% городского населения — 3 миллиона 240 тысяч петербуржцев. Из них 500 тысяч детей, 12 тысяч беременных и 18 тысяч призывников.

Вакцинация от гриппа в Северной столице уже началась. На сегодняшний день привиты более 81 тысячи человек.

В Петербурге уже развернута часть мобильных прививочных пунктов, больше всего сейчас насчитывается в Выборгском районе. Во всех остальных районах они начнут разворачиваться с 5 сентября. Полный список пунктов будет опубликован на сайте комздрава.

Прививать петербуржцев от гриппа этой осенью будут вакцинами «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс квадри» для детей и беременных. При этом есть возможность вакцинироваться одновременно от гриппа и коронавируса. В этом случае прививки будут делать в оба предплечья.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы теперь могут привиться от гриппа в мобильных пунктах вакцинации.