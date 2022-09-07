В аэропорту Пулково 7 сентября задержали три рейса и три отменили

В среду, 7 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержаны три авиарейса и три отменены.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет до Архангельска, запланированный на 0:20, рейс до Москвы, который должен был покинуть Пулково в 7:20, а также самолет до Нижнего Новгорода (23:30).

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Сочи, Москвы и Хабаровска.

С опозданием вылетит рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи: самолет должен был подняться в небо в 8:15, но его отложили до 8:40. Также задерживается рейс «Аэрофлота» до российской столицы — пассажиры улетят не в 9:15, а в 10:15. Вылет рейса «Уральских авиалиний» до Хабаровская перенесли с 17:20 на 18:30.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Санкт-Петербург прибыла посылка со странными леденцами.