Синоптик пообещал петербуржцам бабье лето в конце недели

Синоптик пообещал петербуржцам бабье лето в конце недели
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В конце этой недели в Петербург ненадолго вернется теплая погода, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу синоптика, в ближайшие дни Северная столица попадет под влияние антициклона, который и станет причиной потепления.

«Считаю, что бабье лето начнется в Санкт-Петербурге в пятницу, солнечной и сухой погодой, с температурой +13…+15°», — поделился специалист.

Бабье лето задержится в городе на Неве как минимум до середины следующей недели. Ко вторнику, 13 сентября, температура воздуха подрастет до +16…+18 градусов, но уже со среды теплая погода начнет отступать.

Несмотря на заметное потепление в этот период ожидаются ночные заморозки. Особенно холодные ночи ожидаются в последние три дня этой недели, в том числе в Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда начнется отопительный сезон.

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