«Газпром теплоэнерго» строит новую котельную в поселке Бугры

«Газпром теплоэнерго» строит новую котельную в поселке Бугры
Фото: «Газпром теплоэнерго»

В поселке Бугры Ленобласти продолжается строительство новой современной котельной. «Газпром теплоэнерго Северо-Запад» приступил ко второму этапу строительства котельной, которая обеспечит теплом три детских сада, одну школы и 23 многоквартирных дома.

Первый этап был завершен в 2018 году введением в эксплуатацию двух котлов мощностью 4,65 МВт.

Новый источник теплоснабжения позволит обеспечить стремительно застраивающийся район Бугровского сельского поселения качественными услугами по поставке теплоэнергии. Дополнительно вводимая мощность котельной составит 70 МВт и будет обеспечена двумя котлами одинаковой единичной мощности.

Все установленные котлы российского производства. Благодаря современным технологиям процесс производства теплоэнергии будет полностью автоматизирован. Система диспетчеризации будет обеспечивать передачу всей информации о параметрах работы оборудования и аварийные сигналы на единый диспетчерский пункт. Настройки системы управления будут регулировать отпуск тепла в зависимости от среднесуточной температуры воздуха. В качестве топлива используется газ, что позволит сохранить экологию поселка в неизменном виде.

«Пуск дополнительных мощностей планируется осуществить в четвертом квартале 2022 года, чтобы с наступлением в регионе морозов обеспечить теплом вновь построенные здания», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что группа «Газпром теплоэнерго» проводит реорганизацию компаний.

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