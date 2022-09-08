На перекрестке во Фрунзенском районе после столкновения с трамваем загорелась иномарка

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сегодня утром столкнулись трамвай и автомобиль Volkswagen Polo, который в последствии загорелся.
О произошедшем сообщили в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП СПБ». Уточняется, что транспорт столкнулся на пересечении Бухарестской и Касимовской улиц. Предполагается, что автомобиль Volkswagen Polo влетел в трамвай, а затем загорелся.
Фотографиями с места события поделился очевидец. На снимках видно, что капот иномарки сплющился, а от мотора идет густой дым. На помощь водителю пришли свидетели произошедшего, которые пытались потушить горящий автомобиль с помощью огнетушителей и воды.
Один из пользователей отметил, что иномарка не на газу и загорелась от того, что, видимо, лопнул мотор и масло попало на коллектор.
На место пожара прибыли сотрудники МЧС и потушили автомобиль за полчаса. О состоянии трамвая не сообщается.
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