На перекрестке во Фрунзенском районе после столкновения с трамваем загорелась иномарка

На перекрестке во Фрунзенском районе после столкновения с трамваем загорелась иномарка. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На перекрестке во Фрунзенском районе после столкновения с трамваем загорелась иномарка. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сегодня утром столкнулись трамвай и автомобиль Volkswagen Polo, который в последствии загорелся.

О произошедшем сообщили в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП СПБ». Уточняется, что транспорт столкнулся на пересечении Бухарестской и Касимовской улиц. Предполагается, что автомобиль Volkswagen Polo влетел в трамвай, а затем загорелся.

Фотографиями с места события поделился очевидец. На снимках видно, что капот иномарки сплющился, а от мотора идет густой дым. На помощь водителю пришли свидетели произошедшего, которые пытались потушить горящий автомобиль с помощью огнетушителей и воды.

Один из пользователей отметил, что иномарка не на газу и загорелась от того, что, видимо, лопнул мотор и масло попало на коллектор.

На место пожара прибыли сотрудники МЧС и потушили автомобиль за полчаса. О состоянии трамвая не сообщается.

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