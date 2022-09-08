Вторым заболевшим оспой обезьян в России стал петербуржец

На территории Санкт-Петербурга выявили второй в России случай заболевания оспой обезьян.

О новом заболевшем рассказали в сайте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Отмечается, что инфекцию петербуржец привез из поездки по Европе.

В настоящее время заболевший госпитализирован в медицинскую организацию инфекционного профиля. Отмечается, что угрозы для жизни пациента нет. У него взяли биоматериалы, которые оперативно направили в учреждение Роспотребнадзора. По результатам исследования было подтверждено инфицирование оспой обезьян.

Также специалисты определили круг контактов заболевшего, и поместили под наблюдение этих людей. В Роспотребнадзоре заверили, что возможность дальнейшего распространения инфекции в стране была купирована.

После выявления нового случая инфекции было начато эпидрасследование и организован комплекс противоэпидемических мер.

Первый случай оспы обезьян был зафиксирован в России 12 июля. Тогда заболевание выявили у молодого человека, который также вернулся в Санкт-Петербург из Европы. На настоящий момент в мире зарегистрировано более 55 тысяч случаев оспы обезьян.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что оспа обезьян обходит Россию из-за эффективного контроля, также помогает отсутствие большого количества перемещений граждан за границу.