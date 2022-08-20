Инфекционист объяснил, что оспа обезьян обходит Россию из-за эффективного контроля

Эпидемия оспы обезьян затрагивает различные уголки мира, но не касается России. Эксперт объяснил, почему так происходит.

Врач-инфекционист Николай Малышев заметил, что в России хорошо работает санитарно-пропускная служба, а ей, в свою очередь, помогает отсутствие большого количества перемещений за границу. Об этом эксперт поделился с радио Sputnik.