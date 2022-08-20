Инфекционист объяснил, что оспа обезьян обходит Россию из-за эффективного контроля

Инфекционист объяснил, что оспа обезьян обходит Россию из-за эффективного контроля
Инфекционист объяснил, что оспа обезьян обходит Россию из-за эффективного контроля. Фото: комитет по здравоохранению

Эпидемия оспы обезьян затрагивает различные уголки мира, но не касается России. Эксперт объяснил, почему так происходит.

Врач-инфекционист Николай Малышев заметил, что в России хорошо работает санитарно-пропускная служба, а ей, в свою очередь, помогает отсутствие большого количества перемещений за границу. Об этом эксперт поделился с радио Sputnik.

«В Европу самолеты не летают, в США не летают, друг к другу в гости люди не ездят, инфекцию не завозят. Санитарный кордон у нас крепкий» — отметил Малышев.

Также врач уверен, что глобальное распространение оспы обезьян можно прекратить при помощи карантинных мер. Эпидемиологи должны тщательно работать с людьми из групп риска.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ВОЗ советует увеличить число вакцинированных граждан, а также рекомендует не забывать про ношение масок в общественных местах.

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