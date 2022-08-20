ВОЗ советует не пренебрегать масками и вакцинацией

Всемирная организация здравоохранения советует увеличить число вакцинированных граждан, а также рекомендует не забывать про ношение масок в общественных местах.

Для защиты людей этой осенью и зимой от штамма коронавируса «омикрон» в ВОЗ настоятельно рекомендуют не забывать про меры безопасности. Об этом РИА Новости сообщили в Европейском бюро организации. В ВОЗ напомнили о ношении масок и вентиляции в многолюдных местах.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация варьируется от страны к стране, и в рамках подготовки к зиме и осени ВОЗ обращается к странам с просьбой возобновить усилия по смягчению последствий распространения инфекции. Как отметили в организации, необходимо быть готовыми реагировать на возросшую нагрузку на личные системы здравоохранения.

Вакцинация этой осенью и зимой будет играть решающую роль в защите людей. Нужно обратить внимание на введение второй бустерной дозы лицам в возрасте 5 лет и старше с ослабленным иммунитетом и их близким контактам. Также необходимо рассмотреть возможность предложения второй бустерной дозы гражданам из групп риска по крайней мере через 3 месяца после их последней вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России вариант штамма «омикрон» BA.5 начал передаваться быстрее, но в общем число заражений и смертей стало меньше.