ВОЗ: в России штамм «омикрон» BA.5 передается быстро, но заражаются им уже меньше

На территории России вариант штамма «омикрон» BA.5 начал передаваться быстрее, но в общем число заражений и смертей снизилось.
Как отметили в Европейском бюро ВОЗ, течение пандемии коронавируса меняется, и она еще не закончилась, однако в Европейском регионе из 53 государств, куда входит Российская Федерация, начинает наблюдаться снижение числа инфекций и смертей. При этом сохраняется достаточно высокий уровень передачи коронавирусной инфекции, «обусловленный сублиниями BA.5 Omicron». Об этом пишут РИА Новости.
Отмечается, что если в западной части европейского региона наблюдается снижение передачи инфекции, то в восточной части передача ускоряется, речь идет о таких регионах как страны Восточной Европы, Балканах, Южном Кавказе и в Центральной Азии.
Ранее gazeta.spbr.ru писала, что в Санкт-Петербурге возобновили поставки вакцин от коронавируса.