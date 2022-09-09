Специалисты Росприроднадзора объяснили, почему летучие мыши залетают к петербуржцам в квартиры

В Росприроднадзоре нашли объяснение тому, почему в квартиры петербуржцев залетают летучие мышь. На самом деле, животные ищут себе место на холодную зиму.

Специалисты отметили, что летучие мыши сейчас ищут укрытия без сквозняков, с высокой влажностью и температурой воздуха не ниже 0, — там животные впадают в спячку. Длительность их сна зависит от температуры региона, в котором они находятся. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram-канале.

В городе, как правило, летучие мыши устраиваются зимовать в трещины и швы многоквартирных домов, чердаки, подвалы или балконы, но могут случайно, по всей видимости, попасть и в комнаты петербуржцев.

В Росприроднадзоре рассказали, что если животное проникло в жилище, его нельзя пугать, брать в руки и кормить. Летучую мышь нужно накрыть полотенцем, используя при этом плотные перчатки. После этого животное нужно посадить в коробку и выпустить на улицу, если оно не ранено.

В случае, когда поимка летучей мыши закончилось укусом, нужно немедленно обработать рану антисептиком и пойти к врачу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржца до смерти напугала летучая мышь. С ней приехала разбираться полиция, но животное решило само улететь из квартиры.