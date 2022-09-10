В Сосновом Бору пенсионерка отдала 2 млн мошенникам, чтобы спасти попавшую в ДТП внучку

Пожилая жительница Соснового Бора отдала свои сбережения мошенникам для спасения якобы попавшей в ДТП внучки.

Как стало известно Gazeta.SPb, жертвой злоумышленников стала 83-летняя пенсионерка. Она подала в полицию заявление о том, что неизвестные мошенники обманули ее на 2 миллиона рублей.

Со слов пенсионерки, днем в пятницу ей позвонила неизвестная и сказала, что она ее внучка. «Родственница» сказала, что устроила ДТП и ей грозит уголовная ответственность, и для урегулирования данного вопроса нужны деньги.

Женщина поверила и отдала курьеру, который пришел к ней домой, свои накопления. Пенсионерка запомнила, как он выглядел: на вид ему около 20 лет, невысокого роста, темные волосы и худощавое телосложение.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «следователь» выманил у жительницы Колпино более 2 млн рублей.