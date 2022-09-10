«Следователь» выманил у жительницы Колпино более 2 млн рублей

&#171;Следователь&#187; выманил у жительницы Колпино более 2 млн рублей
Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Лжесотрудник Следственного комитета убедил пенсионерку отдать ему более двух миллионов рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 75-летняя жительница Колпино рассказала в отделе полиции, что в первую неделю сентября ей названивал неизвестный мужчина, который представился следователем.

Ему удалось убедить пенсионерку в том, что мошенники взламывают ее банковский счет и для спасения сбережений ей необходимо перевести деньги на «безопасный» счет. Доверчивая женщина сходила и сняла свои накопления, а после перевела их на указанный мошенником счет. Материальный ущерб составил 2,17 миллиона рублей.

Накануне полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мошенник убедил пенсионерку из Колпино перевести ему 900 тысяч рублей.

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