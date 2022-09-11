«Зенит» сыграет с «Оренбургом» на своем поле 11 сентября

Футбольный клуб «Зенит» встретится с «Оренбургом» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

Игра пройдет в воскресенье, 11 сентября, на петербургском стадионе «Газпром арена». Время начала матча — 17:30.

Сине-бело-голубые выйдут на поле в лазурной форме, вратарь будет в зеленом. Оренбуржцы сыграют белой форме, а вратарь — в черном. Стартовые составы еще не объявлены. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

Ожидается, что матч посетят до 30 тысяч зрителей. За гостей будут болеть до 250 человек. «Зенит» набрал 20 очков в восьми матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (9) — на 12-м месте. В тройку лидеров входят также ЦСКА (20) и «Краснодар» (17).

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