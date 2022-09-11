В Черногории предложили ввести визы для россиян

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич предложил приостановить безвизовый режим с Россией.

Глава черногорского ведомства заявил, что Черногория является преданным партнером ЕС, поэтому стране следует ограничить въезд для туристов из России. Как сообщает Dan со ссылкой на дипведомство, если правительство поддержит предложение Кривокапича, то россияне смогут въезжать в Черногорию только с оформленной визой.

Сейчас гражданам РФ разрешено находиться на территории Черногории без виз в течение 30 дней при наличии загранпаспорта. Чтобы остаться в стране на более долгий срок, необходимо получить многократную визу на три месяца в черногорском посольстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Евросоюз утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией.