Список функций Единой карты петербуржца будет расширен

У Единой карты петербуржца расширяются возможности. Соответствующее постановление уже было подписано.

Теперь с помощью ЕКП можно в электронном виде формировать социальные сертификаты на получение госуслуги в социальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Там же появится и реестр исполнителей социальных услуг. Петербуржцы могут предоставить сведения об оказании социальных услуг на дому в соответствии с сертификатом.

Также держатели Единой карты петербуржца могут участвовать в голосованиях по актуальным вопросам экологической повестки. Горожанам, принимающих активное участие в опросах, будут начисляться баллы, которые можно обменивать на поощрения, предоставляемые партнерами проекта ЕКП.

Дополнительной функцией стало то, что на платформе ГИС ЕКП планируется информирование о проведении волонтерских проектов и мероприятий, участие горожан в них также будет поощряться начислением баллов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что разовый проезд в метро Санкт-Петербурга в 2023 году может стать дороже на пять рублей. Таким образом, цена вырастет до 70 рублей.