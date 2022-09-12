Культурный форум Санкт-Петербурга состоится с 10 по 12 ноября

В 2022 году Санкт-Петербургский международный культурный форум перенесли с конца октября на ноябрь. Он состоится в обновленном формате с 10 по 12 число.

Анонсировала мероприятие в своем Telegram-каналt министр культуры Ольга Любимова. Отмечается, что в этом году главной задачей форума станет укрепление его статуса как площадки для принятия стратегических решений в области культурной политики страны.

Министр рассказала, что в деловой программе форума запланированы четыре тематических блока, которые посвящены искусству, кино, креативным индустриям и современному искусству, а также музеям и культурному наследию.

Основными площадками мероприятий станут Главный штаб и Мраморный дворец.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 сентября по Невскому проспекту не будут пропускать автомобили из-за Крестного хода в честь дня памяти святого благоверного князя Александра Невского.