Из-за Крестного хода в честь Дня памяти Александра Невского по Невскому перекроют движение

Из-за Крестного хода в честь Дня памяти Александра Невского по Невскому перекроют движение
Из-за Крестного хода в честь Дня памяти Александра Невского по Невскому перекроют движение. Фото: пресс-служба городского комитета по транспорту

Сегодня, 12 сентября, по Невскому проспекту 3,5 часа не будут пропускать автомобили из-за Крестного хода в честь дня памяти святого благоверного князя Александра Невского.

Движение остановят по всему Невскому проспекту от Казанского собора до Александро-Невской лавры и по пересекающим Невский проспект улицам.. Общественный транспорт временно будет ходить по другим маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Ограничение планируется с 10:00 утра до 13:30. Для поездок в центр города петербуржцев попросили пользоваться метрополитеном. Горожанам необходимо заранее планировать маршрут своего передвижения. В обход Невского проспекта пойдут, например, автобусы № 3, 7, 8, 15, 24, 27 и другие, троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10 и другие, а также трамвай №3.

Временный маршрут общественного транспорта можно посмотреть на сайте комитета по транспорту Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в течение всего дня 12 сентября будет запрещена остановка на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой до Невского.

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