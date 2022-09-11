Крестный ход частично перекроет центр Петербурга 12 сентября

Крестный ход частично перекроет центр Петербурга 12 сентября
Фото: Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В День перенесения мощей святого князя Александра Невского, 12 сентября, и в связи с крестным ходом в центре Петербурга будет ограничено движение.

Как сообщает комитет по транспорту, с 20:00 воскресенья до 18:00 понедельника автомобилистам запретят останавливаться на площади Александра Невского. Также на площади будет сужен проезд в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского.

12 сентября с 10 до 12 часов будут перекрыты Казанская площадь, Казанская улица от Гороховой до Невского проспекта, Невский проспект от площади Александра Невского до Казанской улицы и переулок Сергея Тюленина. Также до 13:30 водителям закроют движение по Невскому проспекту от дома 175 до площади Александра Невского и сама площадь.

В течение всего дня в понедельник будет запрещена остановка на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой до Невского, нечетной стороне набережной Грибоедова от Невского до переулка Сергея Тюленина, самому переулку и участку Невского от Полтавской улицы до площади Александра Невского.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца сентября в Петербурге ограничат движение по Пулковскому шоссе.

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