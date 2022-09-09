До конца сентября в Петербурге ограничат движение по Пулковскому шоссе

До конца сентября в Петербурге ограничат движение по Пулковскому шоссе. Фото: Pxhere

До конца сентября в Петербурге ограничат движение по Пулковскому шоссе. Фото: Pxhere

Петербуржцев предупредили о временном ограничении движения на участках Пулковского шоссе и Богатырского проспекта.

Ограничения будет действовать до конца сентября и в ступят в силу уже в ближайшие дни. Так, согласно информации предоставленной пресс-службой Государственной административно технической инспекции, автомобилисты Северной столицы с 11 по 28 сентября не смогут воспользоваться участком дороги от Дунайского проспекта до КАД.

Также с 12 по 26 сентября на Богатырском проспекте будет ограничено движение от Туристской до Яхтенной улицы из-за замены асфальта.

На день, с 11 по 12 сентября, движение изменят по проспекту Ленина в городе Зеленогорске от Зеленогорского шоссе до Паровозной улицы. На Взлетной улице работы стартуют 12 сентября. Движение транспорта там полностью остановят на участке от Вертолетной улицы до тупика. Проехать здесь не получится до 15 сентября.

В Петроградском районе с 12 сентября по 15 октября в связи с производством работ по устройству светофоров дорожники ограничат движение транспорта на перекрестке Морского проспекта и Петроградской улицы.

Горожан просят заранее выбирать удобный маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе Петербурга до 14 сентября будут идти работы по строительству инженерных сетей. На это время будет частично перекрыто движение у дома 14 по Заводской улице.