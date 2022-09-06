В Петербурге с 8 сентября ограничат движение по двум улицам

С 8 сентября в двух районах Петербурга введут новые ограничения движения транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, в Московском районе с четверга начнется дорожный ремонт на Взлетной улице. До 9 сентября будет перекрыто движение на участке от Штурманской улицы до Вертолетной улицы, а также ограничено движение от улицы Пилотов до дома 61 по улице Пилотов.

В Петродворцовом районе до 14 сентября будут идти работы по строительству инженерных сетей. На это время будет частично перекрыто движение у дома 14 по Заводской улице от Заводского переулка до Полевой улицы в Ломоносове.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Малом Сампсониевском проспекте ограничат движение до 25 сентября. Проезд будет затруднен по участку Малого Сампсониевского проспекта между Выборгской набережной и Гренадерской улицей.