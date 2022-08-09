На Малом Сампсониевском проспекте ограничат движение до 25 сентября

На Малом Сампсониевском проспекте ограничат движение до 25 сентября
Движение будет ограничено. Фото: pixabay

Петербургских водителей предупредили об ограничении движении транспорта, которое введут с четверга на Малом Сампсониевском проспекте.

С 11 августа по 25 сентября будет затруднен проезд по участку Малого Сампсониевского проспекта между Выборгской набережной и Гренадерской улицей.

В этот период там будут проводиться работы по реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Жителям города также напомнили, что подрядчик обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при выполнении работ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что благодаря транспортной реформе в Петербурге подсчет пассажиров стал проще. По данным Комтранса, две недели на новых автобусах было перевезено 1 762 113 пассажиров.

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