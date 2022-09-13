В Волховском районе мужчину, ранее судимого за изнасилование, в этот раз задержали за убийство

В Волховском районе мужчину, ранее судимого за изнасилование, в этот раз задержали за убийство. Фото: Pxhere

В Волховском районе мужчину, ранее судимого за изнасилование, в этот раз задержали за убийство. Фото: Pxhere

В селе Паша Волховского района проживающая вместе пара выпивала со своим знакомым. Позже гость пропал, а женщина обнаружила своего сожителя мертвым в кустах.

Как стало известно Gazeta.SPB, 23-летняя гражданка с улицы Павла Нечесанова, 68 обратилась в полицию утром 12 сентября. Она рассказала, что в кустах нашла труп своего 39-летнего сожителя. Специалисты заметили на теле шесть колото-резанных ножевых ранений в области живота.

По версии следствия, 11 сентября около 12:00 к сожителям пришел в гости 37-летний кочегар. Вся компания долго время распивала спиртные напитки, после чего, вероятно, между двумя мужчинами возникла ссора. Гость несколько раз ударил пригласившего его гражданина ножом в область живота, от чего последний скончался. Затем, около 20:00, злоумышленник вытащил труп из дома и покинул место происшествия.

Подозреваемого удалось задержать. Выяснилось, что его несколько раз судили, в частности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем, изнасилование и грабеж.

Злоумышленника поместили в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на почве ссоры мужчина вонзил нож в грудь жены, которая скончалась до приезда полиции.