Для некоторых российских водителей стоимость ОСАГО изменилась с 13 сентября

Для водителей, имеющих высокие аварийные риски, с 13 сентября подорожал полис ОСАГО.

Увеличение ценны для указанной группы граждан произошло на фоне увеличение стоимости запчастей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ РФ.

Таким образом, коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски автомобилистов.

Для легковых автомобилей базовую ставку тарифа по ОСАГО страховщики будут устанавливать для каждого водителя в диапазоне 1 646–7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% вверх и вниз.

Одновременно с этим страховщики смогут предлагать автомобилистам с меньшими рисками более выгодные условия. Подчеркивается, что подорожание запчастей в основном отразится на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками.

Таким образом планируется сдерживать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации его стоимости у каждго водителя увеличатся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 сентября в России изменились правила техосмотра автомобилей. Некоторые пункты теперь стали не обязательными, а также добавилась часть новых требований.