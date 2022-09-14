Североатлантический циклон принесет в Петербург дожди и похолодание

В Северной столице в среду ожидается дождливая и прохладная погода.

Погоду в Петербурге 14 сентября будет диктовать надвигающийся с запада североатлантический циклон. Небо будет затянуто плотными облаками, в течение дня прогнозируются короткие дожди, а на улице заметно похолодает. Об этом сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется до +12…+14 градусов, в Ленобласти температура составит от +10 до +15 градусов. Ветер 4-9 метров в секунду подует с юго-востока. Атмосферное давление снизится до 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг петербуржцев ждет такая же пасмурная и дождливая погода, температура особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грибники Петербурга и Ленобласти сетуют на засушливую погоду. Граждане все еще надеются, что заморозки не ударят по урожаю.