Североатлантический циклон принесет в Петербург дожди и похолодание

Североатлантический циклон принесет в Петербург дожди и похолодание
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице в среду ожидается дождливая и прохладная погода.

Погоду в Петербурге 14 сентября будет диктовать надвигающийся с запада североатлантический циклон. Небо будет затянуто плотными облаками, в течение дня прогнозируются короткие дожди, а на улице заметно похолодает. Об этом сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется до +12…+14 градусов, в Ленобласти температура составит от +10 до +15 градусов. Ветер 4-9 метров в секунду подует с юго-востока. Атмосферное давление снизится до 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг петербуржцев ждет такая же пасмурная и дождливая погода, температура особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грибники Петербурга и Ленобласти сетуют на засушливую погоду. Граждане все еще надеются, что заморозки не ударят по урожаю.

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