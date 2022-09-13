Грибники Петербурга и Ленобласти сетуют на засушливую погоду

Грибники Петербурга и Ленобласти сетуют на засушливую погоду
Грибники Петербурга и Ленобласти сетуют на засушливую погоду. Фото: Unsplash

После жаркого августа в лесах Петербурга и Ленобласти до сих пор не появилось грибов, что очень беспокоит и расстраивает местных жителей.

Многочисленные жалобы от любителей «тихой охоты» снова и снова появляются в группе «Грибы и Грибники СПб» ВКонтакте.

Пользователи сообщают, что в лесах сейчас трудно найти не то что съедобные грибы, но даже мухоморы. Так одна из грибников отправилась в Лужский район Ленинградской области, но вместо привычных для осеннего сезона белых и подберёзовиков нашла только несколько сыроежек и чёрных груздей. Во Всеволожском районе ситуация не лучше — попадаются, как правило, бледные поганки.

По наблюдениям петербуржцев, почва в лесу очень сухая, ей не хватает дождей. Граждане все еще надеются, что заморозки не ударят по урожаю. Уточняется, что несмотря на дефицит грибов, в лесах 47 региона можно найти много ягод.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что грибов стало чуть больше по сравнению с первыми днями сентября и концом августа. По крайней мере, по наблюдению граждан, они стали чище.

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