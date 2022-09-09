Жители Ленобласти начали находить в лесах больше чистых грибов без гнили

Жители Ленобласти начали находить в лесах больше чистых грибов без гнили. Фото: скриншот группы "ВКонтакте"/"Грибы и грибники СПБ"

Жители Ленобласти начали находить в лесах больше чистых грибов без гнили. Фото: скриншот группы "ВКонтакте"/"Грибы и грибники СПБ"

Сейчас в лесу еще сыро и прохладно, но грибов стало чуть больше по сравнению с первыми днями сентября и концом августа. Жители Ленобласти делятся снимками своей находки и рассказывают, где удалось найти чистых, неиспорченных грибов.

Судя по записям, опубликованным в группе «ВКонтакте» «Грибы и грибники СПБ», люди собирали урожай во Всеволожском, Ломоносовском и Тосненском районах Ленинградской области. Конечно, везло не всем, — кто-то до сих пор не смог найти ничего более существенного, чем лисички. Однако такие граждане наслаждались красотой леса и собирали ягоды.

Так, во Всеволожском районе оживились подосиновики и подберёзовики, рассказал один из пользователей. Мужчина отметил, что процесс потихоньку набирает обороты, а качество грибов близко к идеальному.

Еще одна участница группы собирала оранжевые шляпки в волосовском лесу. Женщина также отметила, что грибов хоть и немного, зато они все чистые.

В Кировском районе за полтора часа удалось собрать корзинку благородных грибов: боровиков и немного красненьких. Однако пользователи отмечают, что в лесу все еще сыро и холодно, поэтому дольше пробыть там было бы сложно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2022 год выдался крайне не удачным для «тихой охоты». Петербуржцы не перестают ходить по лесам Ленобласти, но в итоге с трудом получается собрать лишь ведерко — и то, если повезет.