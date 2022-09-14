В аэропорту Пулково в среду отменили три рейса

В среду, 14 августа, в петербургском аэропорту Пулково отменены три вечерних авиарейса.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят рейс FV 6409 до Уфы, запланированный на 18:45, рейс 7R 105 авиаперевозчика «РусЛайн» до Иваново, который должен был покинуть петербургскую воздушную гавань в 18:50, а также рейс DP 214 авиакомпании «Победа» до Москвы, ранее назначенный на 22:25.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что североатлантический циклон принесет в Петербург дожди и похолодание. Небо будет затянуто плотными облаками, в течение дня прогнозируются короткие дожди, а на улице заметно похолодает. Ветер 4-9 метров в секунду подует с юго-востока.