Мошенник убедил пенсионерку из Петербурга перевести ему 1,8 млн рублей

Мошенник убедил пенсионерку из Петербурга перевести ему 1,8 млн рублей
Фото: Pxhere

Пожилая жительница Петербурга стала жертвой телефонного мошенника и лишилась крупной суммы.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в дежурную часть обратилась 67-летняя пенсионерка с Ленинского проспекта. В заявлении она написала, что неизвестный злоумышленник обманным путем похитил ее 1,8 миллиона рублей.

Мужчина по телефону представился сотрудником службы безопасности Центробанка и убедил женщину в том, что кто-то пытается снять с ее банковского счета все накопления. После звонка пенсионерка перевела средства на указанный мошенником счет.

Полиция приняла заявление и возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас лжесотрудника ЦБ разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабители украли топор и мачете с заправки на Дунайском.

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