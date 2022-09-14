В Петербурге мошенники оставили 82-летнюю пенсионерку без 1 млн рублей

Пожилая жительница Красногвардейского района доверилась мошенникам и осталась без сбережений.

Как стало известно Gazeta.SPb, пенсионерку с Пискаревского проспекта обманули по одной из самых распространенных мошеннических схем. Днем 9 сентября женщине звонили «сотрудники» МВД и Центробанка, которые сказали, что неизвестные пытаются украсть с ее банковского счета все сбережения. Чтобы спасти деньги, как утверждали звонившие, нужно было перевести средства на «безопасный счет». Таким образом они выманили у пенсионерки 1 миллион рублей.

Вскоре 82-летняя женщина поняла, что ее обманули, и написала заявление полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мошенник убедил пенсионерку из Петербурга перевести ему 1,8 млн рублей.