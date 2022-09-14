Адвокат Кристины Асмус: дело о дискредитации ВС России против актрисы прекращено

Тверской районный суд в Москве прекратил административное производство по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении актрисы Кристины Асмус. Адвокат звезды Владимир Ляховский заявил, что вердикт суда был законным.

Владимир Ляховский отметил в разговоре с телеканалом «360», что ему удалось убедить судью в своей правоте.

«Поэтому мы получили, с моей точки зрения, законное решение, которое было достаточно очевидно в данной ситуации», — считает адвокат.

Он уточнил, что суд не отменял решения — такая формулировка не верная. Против звезды был составлен административный протокол. Производство по делу в этом случае могут прекратить за отсутствием состава преступления. Именно такой вердикт и вынес Тверской районный суд.

По словам правозащитника, решение подлежит обжалованию. То есть истец вправе потребовать пересмотреть его. Однако возбудить дело повторно нельзя.

Ляховский добавил, что Асмус сейчас на съемках. Поэтому о прекращении производства она узнает из СМС, которое ей отправил адвокат.

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