Адвокат Кристины Асмус: дело о дискредитации ВС России против актрисы прекращено

Адвокат Кристины Асмус: дело о дискредитации ВС России против актрисы прекращено
Фото: кадр из фильма "Своя война. Шторм в пустыне"

Тверской районный суд в Москве прекратил административное производство по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении актрисы Кристины Асмус. Адвокат звезды Владимир Ляховский заявил, что вердикт суда был законным.

Владимир Ляховский отметил в разговоре с телеканалом «360», что ему удалось убедить судью в своей правоте.

«Поэтому мы получили, с моей точки зрения, законное решение, которое было достаточно очевидно в данной ситуации», — считает адвокат.

Он уточнил, что суд не отменял решения — такая формулировка не верная. Против звезды был составлен административный протокол. Производство по делу в этом случае могут прекратить за отсутствием состава преступления. Именно такой вердикт и вынес Тверской районный суд.

По словам правозащитника, решение подлежит обжалованию. То есть истец вправе потребовать пересмотреть его. Однако возбудить дело повторно нельзя.

Ляховский добавил, что Асмус сейчас на съемках. Поэтому о прекращении производства она узнает из СМС, которое ей отправил адвокат.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что адвокат рассказала петербуржцам, как спасти гараж от демонтажа.

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