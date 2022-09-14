Адвокат рассказала петербуржцам, как спасти гараж от демонтажа

Адвокат рассказала петербуржцам, как спасти гараж от демонтажа
Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

С 1 сентября в Гражданский кодекс внесли изменения. Теперь в Петербурге разрешено сносить гаражи, если они используются не по назначению. О том, как обезопасить себя от потери гаража, рассказала адвокат Александра Днепровская.

Гаражи делятся на два типа — объекты недвижимости или элементы благоустройства. Первый как раз регулируется Гражданским кодексом. Если владельца гаража нет разрешительных документов на землю под объектом благоустройства, то его могут снести и оставить человека без компенсации.

Администрация или другой уполномоченный орган может заинтересоваться гаражом по жалобе соседей.

«Например, гараж захламляют или используют как автосервис и это мешает соседям и приносит ущерб. Соответственно, таких гаражей собственник может лишиться», — объяснила адвокат в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

На месте будет проведена фотофиксация, после чего будут запрашиваться правоустанавливающие документы. После проверки владельцу гаража направляют уведомление о необходимости устранить нарушение, и, если оно не устраняется, то постройка будет демонтирована.

Чтобы обезопасить себя от потери гаража, нужно проверить разрешительные документы на земельный участок. Если документов нет или у них истек срок действия, то нужно продлить их.

Кроме того за снос гаража могут взыскать деньги.

«Составляется акт демонтажа, привлекается подрядная организация для сноса. В последствии администрация выставляет счет на возмещение данных затрат либо взыскивает через суд данную сумму», — уточнила Днепровская.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге хрущевки подешевели более чем на 30 тысяч рублей за «квадрат».

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