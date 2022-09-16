Юрист рассказала, как узнать о своем наследстве и получить к нему доступ

Юрист рассказала, как узнать о своем наследстве и получить к нему доступ. Фото: Pxhere

Юрист рассказала, как узнать о своем наследстве и получить к нему доступ. Фото: Pxhere

В некоторых случаях родственник оставляют после своей смерти крупное наследство, о котором близкие могут не знать. Однако право получить его все равно остается.

Юрист Ирина Урадовских поделилась с «Мойкой78», как узнать о потерянном наследстве и способах его забрать. В первую очередь необходимо пройти некоторые процедуры и собрать документы, подтверждающие родство, после чего предоставить их в банк.

По словам юриста, обратиться к нотариусу стоит вне зависимости от того, есть завещание или нет. Тогда специалист через Росреестр и банки отследит имущество покойного.

При этом поисками возможного наследства лучше заняться в первые 6месяцев после смерти близкого человека. Все обязанности по этому вопросу ложатся на плечи наследников. В случае, если заявление не было подано в указанный срок, право на наследство придется восстанавливать только через суд.

Иногда речь идет не о смерти, а о пропаже человека без вести. Эксперт отметила, что в таком случае, по истечение трех лет его могут признать пропавшим, а еще через два года — умершим. После этого наследство также может быть предоставлено.

Если никто из родственников в ближайшее время не обратиться за получением наследства покойного, оно отойдет государству, заключила специалист.

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