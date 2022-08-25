Юрист рассказал о плюсах нового закона о запрете микродолей в квартирах

Юрист рассказал о плюсах нового закона о запрете микродолей в квартирах
Обычно квартиры делятся на такие доли в результате наследования, раздела имущества и при использовании материнского капитала. Фото: unsplash

С 1 сентября в России вступит в силу закон, запрещающий дробить жилые квартиры или дома на доли менее 6 квадратных метров. О положительных сторонах закона рассказал юрист Андрей Орлов.

Специалист отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что раньше граждане могли приобрести квадратный метр жилого помещения или даже его половину. Например, на онлайн-витринах недвижимости есть много объявлений о продаже 1/10 или даже 1/100 в квартире.

Обычно квартиры делятся на такие доли в результате наследования, раздела имущества и при использовании материнского капитала. Во многих случаях микродоли покупают люди, которым нужна прописка в том или ином городе. Все это приводит к появлению так называемых «резиновых» квартир.

При этом все собственники квартиры имеют одинаковые права, вне зависимости от размера доли. У каждого из них есть право прописать кого угодно или пользоваться местами общего пользования.

Юрист считает, что новый закон позволит снизить количество мошеннических схем и «резиновых» квартир.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, кому в России выплатят по 1 млн рублей за воспитание детей.

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