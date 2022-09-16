С 20 по 21 сентября в Москве Insight People соберет около 600 блогеров со всей России

С 20 по 21 сентября в Москве Insight People соберет около 600 блогеров со всей России. Фото: Insight People

С 20 по 21 сентября в Москве Insight People соберет около 600 блогеров со всей России. Фото: Insight People

В сентябре столица России примет около 600 блогеров и представителей креативного класса со всех уголков страны для участия в форуме «Поколение Insight».

Фестиваль организован продюсерским центром Insight People и пройдет с 20 по 21 сентября. Как отметила генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина, что подобное мероприятие организуется впервые в истории блогосферы.

В рамках мероприятия подготовлена насыщенная программа. Так, 20 сентября, пройдет деловая часть Форума, в ходе которой для специалисты организуют кейс-студии, образовательные мастер-классы и лектории с участием топовых блогеров-миллионников и продюсеров.

Кроме того, состоится торжественное награждение профессиональной Премии в блогосфере «Insight Awards». С помощью нее отметят регионы, которые представили самые яркие и креативные команды. В конце дня для гостей мероприятия устроят креативную вечеринку.

На следующий день, 21 сентября, в Парке Горького пройдет гала-концерт, посвященный Всемирному дню российского единения. Мероприятие пройдет при поддержке Негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпром-Медиа Холдинга, Телеканала ТНТ, шоу «Вызов» на ТНТ, YAPPY и продюсерского центра Insight People.

На главной сцене зрители смогут увидеть популярных артистов и музыкантов. Хедлайнерами станут Саша Стоун, ST, Денис Клявер, Иванушки International и другие. Также весь день для гостей будут работать тематические зоны. Будут подготовлены мобильная академия контента YAPPY TRUCK, спортивная зона с рампой для скейтбордистов, площадкой для стритбола и уличными танцами, зона мастер-классов и лекториев.

По словам Зиннатуллиной, региональные блогеры впервые стали драйверами продвижения Всемирного дня русского единения. Напомним, что праздник появился с целью популяризации и сохранения культуры и объединения русского мира. Отмечается с 2010 года.

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