Центробанк РФ ожидаемо снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Центробанк РФ ожидаемо снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
Центробанк РФ ожидаемо снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Фото: сайт ЦБ РФ

Банк России 6 раз подряд снижает ключевую ставку. В этот раз она уменьшилась с 8% на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых.

Соответствующее заявление регулятора появилось 16 сентября на сайте Банка России. Отмечается, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.

Как отметили опрошенные РИА Новости аналитики, такое решение Центробанка было ожидаемым. Специалисты отмечали ускорение роста инфляционных ожиданий и необходимость стимулировать экономику.

Согласно предположениям Банка России, к концу 2022-го годовая инфляция снизится до 11-13%, в 2023-м достигнет 5 -7%, а в 2024-м вернется к 4%. Кроме того уже сейчас фиксируется смягчение денежно-кредитных условий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что кредитным организациям в России дали разрешение продавать доллары и евро, поступившие в кассу после 9 апреля не только от физических лиц.

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